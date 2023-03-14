38 انتهاكا في التجمعات البدوية في شهر شباط للعام 2023

وطن: اصدرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ،تقريرا يتضمن اسماء التجمعات البدوية في محافظة اريحا والأغوار، والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة وقاسية للغاية،وتواجه بشكل يومي مخططات الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه،الذي يسعى بكل الوسائل المتاحة لتضييق الخناق عليهم لدفعهم الى الرحيل القسري عن ارضهم ومساكنهم، لطالما شكلت الأغوار بعدا جيوسياسيا مركزيا للمخططات الاستيطانية الاسرائيلية، وخطة الضم الأخيرة التي تستهدف الأغوار ما هي الا حلقة من ضمن سلسلة طويلة من المشاريع الاستيطانية التي بدأتها حكومة الاحتلال منذ احتلال الضفة الغربية في العام 1967، ولا تزال مستمرة في قضم وتقطيع أوصال الضفة الغربية .

وتنتشر التجمعات البدوية في منطقة الأغوار بشكل واسع والأغلبية العظمى من البدو هم لاجئون يعانون ويلات التهجير القسري والتطهير العرقي المستمر منذ عام 1948، ويعيشون فصول نكبة متجددة، ويمثل ترحيل البدو هدفا استراتيجيا في منظور حكومة الاحتلال الاسرائيلي، فانتشار البدو في مساحات شاسعة ومتفرقة يعرقل بلا شك تقدم مشاريع الضم المتزايد للمناطق المصنفة(ج)، وقد انتهجت حكومات الاحتلال المتعاقبة سياسات قاسية ومتدحرجة ضد التجمعات البدوية والرعوية، وتلك السياسات قائمة على فكرة استخدام جميع الوسائل لتهجير البدو بما في ذلك العنف المباشر من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وسياسة هدم المنازل ومصادرة الممتلكات والحرمان من البنى التحتية والخدمات الأساسية ومنع التوطين والحرمان من خدممات الصحة والتعليم،ونورد لكم بعض اسماء التجمعات البدوية في محافظة اريحا والأغوار كما يلي :

التجمعات البدوية شمال محافظة اريحا والاغوار:

1- تجمع عرب الكعابنة (المعرجات الفوقا)،وتعدادهم ما يقارب (600)نسمة.

2- تجم عرب المليحات(المعرجات التحتا)،وتعدادهم ما يقارب (1400)نسمة.

3- تجمع رأس العين البدوي،ويقع غرب العوجا ،ويبغ تعدادهم (1200)نسمة.

4- تجمع عرب النجادة شمال قرية العوجا،ويبلغ تعدادهم ما يقارب (800)نسمة.

5- تجم عرب النجوم شمال مخيم عين السلطان، ويبلغ تعدادهم ما يقارب (700)نسمة.

6- تجمع فصايل الفوقا،شمال غرب قرية فصايل،ويبلغ تعدادهم ما يقارب (600)نسمة.

7- تجم عرب الرشايدة شمال قرية النويعمة،ويبلغ تعدادهم ما يقارب (700)نسمة.

8- تجمع عرب الطريفات شمال غرب اريحا،ويبلغ تعدادهم ما يقارب(800)نسمة.

9- تجمع فصايل الوسطى،قرب فصايل شمال اريحا،ويبلغ تعدادهم ما يقارب (100)نسمة.

التجمعات البدوية جنوب وغرب محافظة اريحا والاغوار: -

1- تجمع عين القلط البدوي غرب محافظة اريحا،ويبلغ تعدادهم ما يقارب(120)نسمة.

2- تجمع سطح البحر البدوي جنوب اريحا،ويبلغ تعدادهم ما يقارب(120)نسمة.

3- تجمع عرب الحثرورة البدوي جنوب اريحا،ويبلغ تعدادهم ما يقارب (250)نسمة.

4- تجمع النبي موسى البدوي جنوب اريحا،ويبلغ تعدادهم ما يقارب(600)نسمة.

5- تجمع عرب ابو داهوك البدوي شرق اريحا،ويبلغ تعدادهم ما يقارب(400)نسمة.

علما بأن استهداف هذه التجمعات البدوية وتنفيذ المخططات الاستيطانية ستعمل على إعادة ترسييم الحدود بعيدة المدى، وبذلك تبقى ممارسات الصمود اليومية على الأرض التي يبديها سكان التجمعات البدوية بصورة خاصة، عائقاً أمام المخططات الإسرائيلية لمحو سكان المنطقة، إلاّ إنها لن تستطيع الصمود طويلاً في ظل غياب الدعم المبني على خطط شاملة وبعيدة المدى لترسخ صمود السكان،مع تغيرات المواقف الدولية والإقليمية تجاه إسرائيل التي قد تشرعن الممارسات الاستيطانية في ظل غياب رؤى واستراتيجيات سياسية واضحة للمواجهة.