استطلاع لوطن: 51 % يعتقدون ان موجة التصعيد الحالية ستنتهي قريبا و33 % يعتقدون انها ستتطور لانتفاضة

وطن: رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية حول التصعيد الذي تشهده فلسطين عقب صعود اليمين الفاشي في دولة الاحتلال، وتوليه رئاسة الحكومة.

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا مفاده، الى أين تتجه الأوضاع في ظل التصعيد الحاصل عقب صعود اليمين الفاشي في دولة الاحتلال؟

وقال 51 % من المستطلعة آراؤهم ان موجة التصعيد الحالية ستنتهي قريبا ولن تمتد لمواجهة شاملة، بينما قال 33 % من المستطلعة آراؤهم ان التصعيد الحاصل حاليا سيتحول ويتطور الى انتفاضة قد تكون مختلفة الشكل عن الانتفاضات السابقة، في حين أعرب 16 % من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بان ما يجري مقدمة لانفجار مواجهة واسعة وشاملة.