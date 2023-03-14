تزايد قلق اجهزة الاحتلال الامنية.. انفجار "مفترق مجدو" يعيد الذاكرة لعبوات حزب الله الجانبية

وطن: قال موقع "واللا" العبري: ان أجهزة الاحتلال الأمنية تشعر بحالة قلق كبير من الانفجار في مفترق مجدو صباح أمس.

وذكر الموقع ان الانفجار يعيد الذاكرة الى نمط العبوات الجانبية التي كان يستخدمها حزب الله اللبناني ضد قوات الاحتلال في منطقة الحزام الأمني.

وأعربت المصادر الأمنية، عن قلقها من العودة لاستخدام العبوات الناسفة في الأراضي الفلسطينية ومستوى تطورها.

وكانت قوات الاحتلال قالت إنها فككت عبوة ناسفة زُرعت في حافلة بمستوطنة "بيتار عيليت" يوم 9 مارس/ آذار الماضي، بعد أن صدر منها "دخان"، فيما قالت مصادر عبرية إن "خللًا فنيًا" حال دون انفجارها "ووقوع كارثة".

وفي 11 مارس، أعلن جيش الاحتلال اعتقال شاب من قرية بتير غربي بيت لحم بزعم وضعه العبوة الناسفة في حافلة المستوطنين.

في سياق مشابه قالت صحيفة عبرية، صباح الثلاثاء، إن الغموض ما زال يخيّم على تفاصيل انفجار عبوة ناسفة على مفرق مجدو شمالي فلسطين المحتلة أمس؛ ما تسبب بإصابة سائق شاحنة فلسطيني من الداخل بجراح خطيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشاب المصاب من قرية سالم شمالي جنين "ليس لديه أي سوابق جنائية، ما يعني ترجيح فرضية أن وضع العبوة عبارة عن عملية قومية (فدائية) مدبرة".

وأكدت الصحيفة أن محكمة الاحتلال أمرت بحظر النشر في تفاصيل القضية، في الوقت الذي تولّى فيه جهاز الأمن العام (الشاباك) مهمة التحقيق في الانفجار.

ولفتت إلى أنه "لم يُعثر على عبوات أخرى على الطريق".

وأضافت أنه "في حال ثبت أنها عملية مدبرة؛ فهي استمرار لسلسلة عمليات زرع العبوات خلال الأشهر الأخيرة".