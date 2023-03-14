العاروري: نحذر الاحتلال من التمادي في رمضان وصبرنا ينفد

وطن: أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري أن الحركة تراقب عن كثب خطوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، محذرًا أن صبرها "ينفد"، وستكون عند ثقة شعبها بها.

وقال العاروري في حوار نشره الموقع الرسمي لحركة حماس: إن محاولة الاحتلال توظيف شهر رمضان لفرض سياسته في التقسيم الزماني والمكاني والسماح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية سيواجه بردة فعل شعبنا بكل تأكيد.

وأضاف، "على الاحتلال ألا يتوقع أن تمر محاولاته دون رد قوي من شعبنا ومقاومتنا، ونحن نحذره من التمادي في ذلك".

وأشار العاروري إلى أن المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد مستمر، ولم تخبُ شعلة المقاومة فيها، بل على العكس تنوع من أدائها وتحسن من كفاءتها، وتتسع مساحة الفئات المشاركة فيها، وتمتد جغرافيتها يوماً بعد يوم.

ولفت إلى أن الاحتلال يتوهم أنه يستطيع القضاء على المقاومة في الضفة الغربية، فيكتشف خطأ تقديره وعمق الأزمة التي تحاصره بها المقاومة.

وحول الأوضاع بالسجون، قال العاروري: "لن نسمح للاحتلال بالتفرد بالأسرى، وليكن واضحاً لكل مَن يعنيه الأمر أن أي اعتداء يمس حياة الأسرى ويمس كرامتهم سيقابل برد، وهذه دعوة لكل الأطراف الدولية والإقليمية إلى ممارسة ضغوطهم".