الكنيست يصادق على إلغاء قانون "فك الارتباط"

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، على مشروع قانون إلغاء قانون "الانفصال/ الانسحاب" أو ما يعرف بـ "فك الارتباط" من مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وأقرّ الكنيست عدداً من القوانين التي تصب في صالح الائتلاف اليميني بقيادة بنيامين نتانياهو، وصوّت الكنيست في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على مشروع القانون بأغلبية 40 مؤيدا مقابل 17 معارضاً (من أصل 120 نائباً)، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وينص مشروع القانون على رفع الحظر المفروض على دخول المستوطنين لمناطق مستوطنات شمال الضفة الغربية المخلاة، والبقاء فيها، ويعني ذلك السماح للمستوطنين بالعودة لبعض المستوطنات المخلاة وكذلك البؤر الاستيطانية التي أخليت حديثاً، ومنها بؤرة حومش والسماح بالبقاء في المدرسة الدينية هناك.

ويلزم مشروع القانون الذي سيعيد الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، التصويت عليه بـ 3 قراءات ليصبح نافداً.

وتم طرح مشروع القانون الذي تم تغيير صياغته بحيث لا ينطبق على قطاع غزة، من قبل عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) وعضوة الكنيست ليمور سون هار ميليخ (قوة يهودية).