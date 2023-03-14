جهاز الاحصاء: ارتفاع اسعار المستهلك بنسبة 0.90% خلال شباط

وطن: أفاد الجهاز المركزي للاحصاء ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل خلال شهر شباط 2023 ارتفاعاً نسبته 0.90% مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وبين جهاز الاحصاء في بيان، أن السبب الرئيس لارتفاع الأسعار في فلسطين نتيجة لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.84%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 11.39%، وأسعار البيض بنسبة 7.69%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.57%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 3.21%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 1.43%، وأسعار البطاطا بنسبة 1.35%.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2023 مع نظيره من العام الماضي تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.03% (بواقع 4.71% في الضفة الغربية، وبنسبة 4.05% في القدس وبنسبة 1.87% في قطاع غزة).

وحسب المنطقة فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.99% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة بنسبة 0.95%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال شهر شباط 2023 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2023.