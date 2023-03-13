الاحتلال يفراج عن الطفل المصاب أمير البس

وطن: افرجت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاثنين عن الطفل المصاب امير البس من مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر" قررت الإفراج عن الطفل المصاب أمير البس (12 عاما) من مخيم العروب شمال الخليل، والاكتفاء بأيام اعتقالهِ وغرامه مالية قدرها 2000 شيقل.

وأوضحت الهيئة، على لسان محاميها منذر أبو أحمد، مساء اليوم، أن الطفل أمير البس مكث داخل مستشفى "تشعاريه تصيدك" عدة أيام وأجريت له عمليات جراحية في قدمه اليمنى، ووضع فيها عدة براغي.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الطفل أمير في السابع من شهر شباط المنصرم، عند مدخل مخيم العروب، بعد أن أصابته بالرصاص في قدمه اليمنى.