المحكمة الإدارية العليا تصدر قرارا مستعجلا يقضي بوقف إضراب المعلمين

وطن: أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارا مستعجلا، مساء اليوم الإثنين، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى "حراك المعلمين" وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.

من جهته قال حراك المعلمين الموحد إن الإضراب الشامل مستمر ولا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ كل بنود اتفاقية الهيئة المستقلة، وعلى الحكومة إعادة الخصومات فوراً ودون شروط، ونؤكد أن اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق أي معلم مضرب في الأيام القادمة سيقابله كل المعلمين بردٍ فوري.