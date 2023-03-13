حراك المعلمين الموحد: الإضراب الشامل مستمر ولا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ بنود اتفاقية الهيئة المستقلة

وطن: اعلن حراك المعلمين الموحد مساء اليوم الاثنين، بان الإضراب الشامل مستمر ولا يمكن العودة للمدارس إلا بتنفيذ بنود اتفاقية الهيئة المستقلة.

وطالب الحراك باعادة الخصومات التي اقتطعتها الحكومة من رواتب المعلمين دون اي شروط .

كما وأكد الحراك على "اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق أي معلم مضرب في الأيام القادمة سيقابله كل المعلمين بردٍ فوري".

وقد لبى الاف المعلمين نداء حراك المعلمين الموحد، وشاركوا في الاعتصام المركزي أمام رئاسة الوزراء في رام الله للمطالبة في حقوقهم، في الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة محمد اشتيه المعلمين العودة الى المدارس وانتظام المسيرة التعليمية صباح اليوم الاثنين.