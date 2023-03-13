الشرطة تلقي القبض على مرتكبي الاعتداء على مقدرات وممتلكات شركة كهرباء القدس في محافظة أريحا

وطن:ثمن رئيس مجلس الإدارة ومدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري دور جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظة اريحا ممثلاً بالعميد إبراهيم طومار مدير شرطة أريحا والأغوار، وذلك بعد تمكن الشرطة من إلقاء القبض على مرتكبي الاعتداء على مقدرات وممتلكات الشركة والذي جرى قبل فترة قصيرة في محافظة أريحا.

واكد المهندس العمري على الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الحفاظ على ممتلكات المواطنين والشركات على حدٍ سواء.

قالت شركة " كهرباء القدس " في بيانٍ لها، أنه بناءً على توجيهات مباشرة من الإدارة العامة الى العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة بمتابعة الاعتداء على مركبات شركة كهرباء محافظة القدس في محافظة اريحا قبل فترة وجيزة وكان هنالك اضرار مادية لحق بمقدرات وممتلكات الشركة وبناء على ذلك تمت المتابعة الحثيثة مع أصحاب الاختصاص من الجهات الرسمية ، حيث تمكنت الشرطة الفلسطينية من القاء القبض على مرتكبي الجريمة كما تمت إحالة مرتكبي الجريمة الى النيابة العامة لنيل المقتضى القانوني بحقهم.

وأكدت شركة كهرباء القدس انها ستبقى شامخة رغم كل العقبات والاعتداءات وستبقى هذه الشركة المقدسية الوطنية حاضرة بقوة في قلب القدس.