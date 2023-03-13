حزب الشعب يدين إغلاق صفحة شبكة وطن الإعلامية على موقع "فيسبوك" واستمرار محاربة المحتوى الفلسطيني

وطن: أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديد لإقدام إدارة موقع "فيسبوك" مساء أمس الأحد على إغلاق صفحة شبكة وطن الإعلامية، ولكل اجراء يستهدف دورها المهني والوطني والديمقراطي.

وأعتبر حزب الشعب في بيان صحفي، صدر عنه مساء اليوم، أن إغلاق صفحة شبكة وطن الإعلامية على مواقع "الفيسبوك" يأتي ضمن الحرب المفتوحة على المحتوى الفلسطيني، وتقويض الرواية الوطنية، حيث تعتبر شبكة وطن الاعلامية بمثابة نافذة لنشر الرواية الفلسطينية والأحداث الميدانية في فلسطين للعالم أجمع، مؤكداَ أن ممارسات إدارة "الفيسبوك" وكل السياسات التي تستهدف الاعلام والمحتوى الفلسطيني، تشكل انتهاكاَ فاضحاَ للحقوق والحريات الاعلامية، وانحيازا لدولة الاحتلال.

وفيما عبر الحزب عن تضامنه مع شبكة وطن الاعلامية، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، بضرورة التصدي لكل استهداف للإعلام والمحتوى الفلسطيني.