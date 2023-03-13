نادي السواحرة يتأهل لدوري المحترفين

وطن: حقق نادي السواحرة، مساء اليوم الإثنين، إنجازا تاريخيا وتأهل بشكل رسمي إلى دوري المحترفين لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل.

وجاء تأهل نادي السواحرة المقدسي إلى دوري المحترفين لأول مرة بتاريخه بعد فوزه الكاسح مساء اليوم على جاره سلوان المقدسي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جرى على استاد فيصل الحسيني ببلدة الرام شمال القدس المحتلة.

ورفع السواحرة رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه شباب عسكر الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام إسلامي صور باهر بهدف لهدفين، أما سلوان فأصبح بوضع لا يحسد عليه وأصبح قريبا من الهبوط لدوري الدرجة الثانية مع مركز نور شمس، وشباب الكرمل، حيث أصبح بحاجة للفوز في الجولة الأخيرة على الكرمل وانتظار هزيمة طوباس من مركز نور شمس.

وصعد نادي السواحرة لدوري المحترفين برفقة نادي شباب العبيدية الذي كان قد حسم تأهله يوم أمس.