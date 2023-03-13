شاهين: استمرار الانقسام والنظام السياسي على حاله يضاعف معاناة شعبنا، ويجب كسر الرهان على امريكا وتوحيد الموقف السياسي في مجابهة الاحتلال

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وعضو المجلس الوطني، فهمي شاهين: إن علينا نحن الفلسطينيين أن نقرر إذا ما كنا نريد الخلاص من الاحتلال أم التعايش معه، والأصل في كل الأحوال أن نناضل من أجل حقوقنا كما نراها نحن وليس كما يراها الأخرون، والمطلوب أن نستقطب العالم إلى فكرتنا وحقنا، وليس ان نستقطب نحن الى فكرهم ومفاهيمهم عن التحرر والحرية، والمهمة المركزية لشعبنا، تعني إنهاء الاحتلال.

جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها في ندوة حوارية نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الـ54 لانطلاقتها، في مدينة بيت ساحور، بمشاركة رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وعضو اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف.

وفيما يلي ملخصاَ للمداخلة التي قدمها فهمي شاهين ورده على بعض الأسئلة:

• نحذر من خطر التأقلم مع تصعيد الاحتلال الدموي على شعبنا، ويجب عدم السماح في ذلك، وهذا التصعيد يتطلب التخلي فوراَ عن المسار السياسي الذي يراهن على السياسة والوعود الأمريكية وأي تفاهمات خارج قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق شعبنا، ويستدعي موقف ورد فلسطيني موحد، جماعي ومتحرر من هذه مراهنات أو الالتزامات، وكذلك متحرر من العبثية، وإعادة ترتيب جوهري وصياغة لمجمل العلاقات والتحالفات الفلسطينية على الصعد الاقليمية والدولية.

• جوهر السياسة الأمريكية يستند الى نظرية "تحسين شروط الاحتلال" والتعايش معه، وليس بحث آلية "إنهاء الاحتلال". أمريكا شريكة الاحتلال تاريخياَ وتغطي على جرائمه، وهي ترويج الآن للغة سياسية ترتكز على عدم ما يسمى "التصعيد" و"وقف العنف" و"إجراءات أحادية الجانب"، ويجب كسر هذه المعادلة.

• الاحتلال يستمر ويمعن في جرائمه ويستمر الصراع الذي يواصل فيه الشعب الفلسطيني النضال وتقديم التضحيات الجسام ومتمسكا بحقه وأرضه، ولكن إن استمر الانقسام والنظام السياسي على حاله الراهن، واستمرت الإتهامات المتبادلة والمنافسات والمناكفات الفئوية البغيضة، ستكون معاناة الشعب أكبر أضعاف الأضعاف وقد يخسر مزيدا من حقوقه وأرضه.

• واقع حال شعبنا تحت الاحتلال والمخاطر على مجمل قضيته والتحديات الماثلة أمامه، يستدعي التوافق سريعاَ على استراتيجية وطنية موحدة لمجابهة الاحتلال وعدوانه ومساعيه الهادف لتصفية الهوية والحقوق الفلسطينية، تعتمد على وحدة شعبنا وطاقاته الكفاحية والحفاظ على مكتسباته الوطنية والديمقراطية التي دفع ثمنا باهظاَ من أجلها.

• يجب تعزيز وحدة نضالات شعبنا مع مراعاة امكانيات وخصوصية كل ساحة من مواقع تواجد الشعب الفلسطيني، ووحدة الساحات من وجهة نظرنا، تعني وحدة الموقف السياسي الوطني، وليس فقط وحدة بمضمون عسكري أو التفرد بالقرار والشعار.

• سرعة تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي المقدمة منها إنهاء كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال والتحرر من كل التزاماتها، هو أقل رد ممكن على هذا الاحتلال، إلى جانب حسن استثمار طاقات شعبنا الكفاحية، وإعطاء الأولوية لدعم صموده على أرضه، واعلان المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال، والتوجه لبناء جبهة وطنية موحدة للمقاومة، وصولاَ إلى انتفاضة شعبية شاملة تنهي هذا الاحتلال وكل مظاهره.

• يجب اعادة النظر في دور السلطة وحكوماتها، وتغيير المنهج الحكومي السائد منذ عقود، والكف عن الادارة البوليسية لبعض جوانب حياة الناس، وعن المعالجات الأمنية للأزمات الاجتماعية، بما في ذلك قضية المعلمين ومطالبهم العادلة.

• يجب ادراك ان ضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية ضمان للحقوق الوطنية، والمطلوب حل هذه الأزمات بالحوار وبمسؤولية سياسية لتصليب جبهتنا الداخلية، واتباع سياسات تكرس وتحمي هذه الحقوق بما في ذلك الحريات النقابية والرأي والتعبير لشعبنا، وبما يفضي ذلك إلى تعزيز صموده على أرضه، وتكون رافعة لنضالاته.

• نحن لسنا مع خطاب التخوين والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، نعم صحيح يوجد ضرورة لمعالجة الأزمة في النظام السياسي وعدم تكريس الانقسام الفلسطيني، والعمل على فتح حوار وطني مع كل قوى ومكونات شعبنا، وإعادة الاعتبار لمكانة ودور منظمة التحرير كجبهة وطنية عريضة، وكونها ائتلاف وطني لا يلغي هذا أي تباينات والاختلافات بين مكوناتها.

• إذا لم تستطع جميع الأطراف المعنية من إنهاء الانقسام في الوقت الراهن، ليتم الاتفاق على الخطوط الوطنية الحمراء التي لا يجب تجاوزها، والتوحد خلف موقف سياسي وكفاحي لمجابهة المخاطر الراهنة التي يتعرض لها شعبنا وقضيته.

