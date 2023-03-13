الحكومة توضح طبيعة دوام الموظفين في رمضان

وطن: قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، مساء اليوم الاثنين، طبيعة دوام الموظفين العموميين وعدد ساعاته خلال أيام شهر رمضان المبارك، وموعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين.

وقال "ملحم" في تصريح صحفي نشره عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحكومة على موقع "فيسبوك"، إن دوام الموظفين خلال شهر رمضان سيكون من الساعة 09:00 صباحًا حتى الـ 2:00 مساءً على ان يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد.

يذكر ان شهر رمضان لهذا العام 2023 سوف يبدأ يوم الخميس الموافق 23 آذار المقبل، وستكون عدته 29 يومًا، وفقًا للحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية الفلكية الفلسطينية.