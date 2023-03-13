الاحتلال يُقرر الإفراج عن والد الشهيد معتز الخواجا

وطن: أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال ، اليوم الاثنين، قرارًا بالإفراج عن الأسير صلاح الخواجا؛ والد الشهيد "المعتز بالله" الخواجا منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب.

وقالت مصادر محلية، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن "الخواجا"، وتمديد اعتقال نجله محمد لمدة أسبوع آخر بدعوى "استكمال التحقيق معه". منوهة إلى أنهما محتجزان في سجن "عوفر" العسكري.

وأعاد جيش الاحتلال اعتقال الأسير المحرر صلاح الخواجا مساء الخميس الماضي 10 مارس/ آذار الجاري، عقب اقتحام منزله في بلدة نعلين غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقد نفذ الشهيد معتز الخواجا عملية إطلاق نار في شارع "ديزنغوف" بالداخل المحتل، وأسفرت عن إصابة 5 مستوطنين بجراح متفاوتة؛ إصابتان حرجة جدًا.