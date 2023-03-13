وزير الداخلية يوعز بتشكيل لجنة للتحقيق في هروب موقوفين من الخليل

وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح أصدر تعليماته بتشكيل لجنة للتحقيق في حيثيات هروب ستة موقوفين صباح الاثنين، من نظارة مديرية شرطة محافظة الخليل.

وأضاف، أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة مقطع "الفيديو" الذي نشره أحد الفارين، وما جاء فيه، حول تلقي أفراد من الشرطة رشاوى مالية لقاء المساعدة في الإعفاء عنه.

يُذكر أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها، إذ تمكن خمسة نزلاء قبل أقل من شهر من الفرار من مركز توقيف في جنين.