الأسير فؤاد الشوبكي يتنسم الحرية بعد 17 عاما في سجون الاحتلال

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن الأسير فؤاد الشوبكي (83 عامًا)، بعد اعتقال دام 17 عاما، علما ان الشوبكي هو أكبر الأسرى سنًّا في سجون الاحتلال ومن الحالات المرضية الصعبة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الأسير الشوبكي في طريقه الآن إلى حاجز ترقوميا، غرب الخليل، علما ان عائلته تقيم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال حازم الشوبكي، نجل الأسير فؤاد الشوبكي في حديث لـبرنامج " شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الزميلة ريم العمري، عبر شبكة وطن، بأن الاحتلال تعمد عدم الافصاح عن المكان الذي سيتم من خلالها الافراج عن والده ما اضطر أفراد العائلة لان يتوزعوا على العديد من المعابر في الضفة من أجل استقباله وإعانته كونه رجلا مُسنا.

وأشار الى ان العائلة تستعد لإخضاع الأسير فؤاد الشوبكي لتحاليل وفحوصات طبية كونه يعاني من عدة أمراض ومشاكل صحية مزمنة.

والشوبكي من مواليد 1940 في غزة، وحاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة، وهو سياسي وعسكري فلسطيني برتبة لواء وأحد أعضاء حركة فتح.

وكان الشوبكي مسؤولا عن الإدارة المالية المركزية العسكرية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وانضم إلى حركة فتح، وتنقّل معها إلى الأردن ولبنان وسورية وتونس.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير 2002، نفّذ جيش الاحتلال عملية عسكرية سماها "عملية سفينة نوح" بهدف إيقاف والسيطرة على سفينة "كارين A" في البحر الأحمر، وادّعى أن السفينة تحمل معدّات عسكرية للفلسطينيين.

واتّهمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأسير الشوبكي، مدير المالية العسكرية في السلطة الوطنية الفلسطينية في حينه، بالمسؤولية المباشرة، واعتبرته العقل المُدبّر في تمويل وتهريب سفينة الأسلحة.

واختطفت قوّات الاحتلال الأسير الشوبكي بتاريخ 14 آذار/ مارس 2006 من سجن أريحا، مع الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، إضافة إلى رفاقهم عاهد أبو غلمي وحمدي قرعان وباسل أسمر ومجدي الريماوي وياسر أبو تركي.

وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسّجن لـ20 عامًا، ولاحقًا تمّ تخفيضها إلى 17 عامًا، ويُعاني الشوبكي من سرطان البروستاتا، ومن مرض في عينيه ومعدته وفي القلب وارتفاع ضغط الدم.

والأسير الشوبكي متزوج، وتُوفيت زوجته في عام 2011، وله 6 أبناء و9 أحفاد لا يعرف معظمهم.