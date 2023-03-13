الجيش الأوكراني: معارك عنيفة للسيطرة على وسط باخموت

وطن: أعلن قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي اليوم الاثنين أنّ "معارك عنيفة" تدور مع القوات الروسية من أجل السيطرة على وسط مدينة باخموت شرق أوكرانيا.

ونقل المكتب الإعلامي للجيش عن سيرسكي قوله إنّ الروس "يهاجمون باخموت من عدّة اتجاهات للتقدّم نحو أحياء الوسط".

وكان سيرسكي أعلن في وقت سابق أن الوضع على خط التماس في منطقة باخموت لا يزال صعبًا.

بالمقابل، أقر رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية المسلّحة، يفغيني بريغوجين، بأن المعارك تزداد صعوبة خاصة مع الاقتراب من وسط باخموت.

(المصدر- سكاي نيوز)