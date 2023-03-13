حواجز للاجهزة الامنية على مداخل المدن لعرقلة وصول المعلمين للاعتصام امام مجلس الوزراء

وطن: وطن: نشرت الاجهزة الامنية صباح اليوم الاثنين عدة حواجز على مداخل المدن والمحافظات في محاولة لعرقلة وصول المعلمين الذين ينوون المشاركة في اعتصام للمعلمين امام مجلس الوزراء في رام الله.

وقال معلمون ان الاجهزة الامنية نصبت حواجز على مداخل المدن، في محاولة لمنع وصول المعلمين للاعتصام الذي جرت الدعوة اليه امام مجلس الوزراء.

ودعا حراك المعلمين الذي يخوض اضرابا عن العمل، الى اعتصام امام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية.