انفجار عبوة ناسفة على طريق مجدو بسيارة مستوطن والاحتلال يحظر النشر

وطن: قالت مصادر عبرية ان انفجارا وقع صباح اليوم على طريق مجدو في الداخل المحتل بسبب عبوة ناسفة على جانب الطريق، أسفر عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة.

وقالت المصادر العبرية ان شرطة الاحتلال تحقق في خلفية التفجير وإن كان "عملاً قوميًا" أو جنائيًا.

وقال مراسل القناة 14: "فرض حظر النشر بتفاصيل التحقيق في انفجار العبوة الناسفة قرب مفرق مجدو بالداخل المحتل صباح اليوم، والشاباك يشارك بالتحقيقات".

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال: "يجري الفحص إن كان انفجار السيارة صباح اليوم قرب مفرق مجدو بالداخل المحتل كان عملية فدائية بعد زرع عبوة ناسفة في جانب الطريق".