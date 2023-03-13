الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقلات في الضفة والقدس

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من الفلسطينيين، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وعرف من المعتقلين:

-المحرر سعيد الشريدة - من نابلس

محمد فتحي القرعاوي- من مخيم نور شمس

براء فتحي القرعاوي - من مخيم نور شمس

-نهاد حمدان - من بيت سيرا

محمد أبو عواد - من البيرة

-عبد المعطي الريماوي - من بيت ريما غرب رام الله

-الأسير المحرر صالح محمود شكارنة - من نحالين

-عباس صدوق - من مخيم عايدة قضاء بيت لحم.

-محمد وليد معالي - من بلدة العوجا، شمال مدينة أريحا.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كل من: المحرر معين الزهور، والمحرر محمد العصافرة، وأسيد صبري الزهور، وموسى جهاد القواسمي، وأحمد محمد الحروب، وعماد الزهور.

ومن القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات متأخرة من الليل كلا من عبد الناصر أبو سنينة، وأحمد نجيب من البلدة القديمة، و إبراهيم درباس بعد ملاحقته والاعتداء عليه بالضرب في بلدة العيسوية، وشاب من بلدة حزما، لم تعرف هويته بعد، بعد مهاجمتهم مركبة كان يستقلها.