"فيسبوك" يحذف صفحة "وطن" ضمن سياسته في محاربة الرواية الفلسطينية

وطن: حذف موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صفحة شبكة وطن الإعلامية، مساء الأحد، ضمن سياسته في محاربة المحتوى الفلسطيني الوطني، والرواية الفلسطينية، في مخالفة صريحة لحرية الرأي والتعبير. وأدى حذف الصفحة، إلى حجب المواد الإعلامية عن (3.6) مليون متابع لها.

وقالت إدارة شبكة وطن الإعلامية، إن إغلاق صفحة الشبكة على موقع "فيسبوك"، وحسابات محرري الشبكة، يأتي في إطار محاربة موقع "فيسبوك" للمحتوى الفلسطيني الوطني، وهو ما يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان.

وأضافت إدارة الشبكة أن حذف صفحتها، يأتي ضمن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها إدارة "فيس بوك، إذ تعمل بشكل ممنهج على كتم الصوت والرواية الفلسطينية ومنع وصولها إلى العالم، بينما تقوم بالسماح للصفحات والحسابات الإسرائيلية ببث سمومها العنصرية والتحريضية على قتل الفلسطينيين.

وأكدت إدارة الشبكة، أن سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها إدارة "فيسبوك" ستفشل، ولن توقفها عن تقديم الرسالة والرواية الفلسطينية للعالم، وتقديم الأخبار بكل مهنية لمتابعيها.

وأوضحت أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها "فيسبوك"، صفحة وطن، حيث سبقها سلسلة من الانتهاكات من خلال تقييد وصول الصفحة ومحتواها لمتابعيها، وحظر وحذف جزء من المواد والمحتوى.

وقالت إدارة الشبكة انها ستبذل قصارى جهدها من اجل استعادة صفحتها، بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات التي تعمل على الدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية.

وطالبت وزارتي الإعلام والاتصالات بالوقوف عند مسؤولياتها في اتخاذ إجراءاتها لوقف تعديات "فيس بوك" على المحتوى الفلسطيني والصفحات الفلسطينية.

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