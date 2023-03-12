الأجهزة الأمنية تقمع المشاركين باستقبال الأسير المحرر ربحي عمارة في طولكرم

وطن: قمعت الأجهزة الأمنية المشاركين في استقبال الأسير المحرر ربحي عمارة (65 عاماً) من مخيم طولكرم، وذلك فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال، عقب اعتقالٍ دام 16 عاماً.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى"، أن قوات خاصة تابعة للاحتلال كانت اعتقلت "عمارة" بعد محاصرة المنزل الذي يتواجد فيه بتاريخ 13/3/2007، ونقلته إلى التحقيق في مركز المسكوبية، حيث تعرض لتحقيق قاس باستخدام وسائل تعذيب متعددة لإجباره على تقديم اعترافات حول التهم الموجهة له.

واوضح أن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير "عمارة" في حينه عدة تهم أبرزها الانتماء لحركة حماس والمشاركة في عمليات للمقاومة، والتواصل بين حماس وحزب الله، وبعد عامين على اعتقاله أصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما.

وأشار "إعلام الأسرى"، إلى أن النيابة العسكرية للاحتلال رفضت الحكم وتقدمت باستئناف عليه، حيث وافقت محكمة سالم العسكرية على قرار الاستئناف وقررت في أبريل 2010 رفع حكم الأسير "عمارة" من 12 عاما إلى 16 عاما، وقد أنهى محكوميته وتحرر من سجن النقب الصحراوي.

يذكر، أن الشهيد القسامي (أمجد عمارة)، نجل الأسير المحرر ربحي عمارة ، ارتقى خلال تصديه لاجتياح قوات الاحتلال لمخيم طولكرم في نيسان عام 2004، وخلال فترة اعتقاله فقد أحد أشقائه و حرمه الاحتلال من وداعه وهو متزوج وأب لتسعة من الأبناء والبنات .