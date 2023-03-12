القوى الديمقراطية والمجتمع المدني وشخصيات وطنية تؤكد حرصها على اهمية انتهاء ازمة اضراب المعلمين بتحقيق مطالبهم العادلة

وطن: وطن: أكد الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني (ائتلاف قوى سياسية ديمقراطية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية) حرصه على إنهاء أزمة إضراب المعلمين بتحقيق مطالبهم العادلة واستئناف العملية التعليمية لإنقاذ العام الدراسي الحالي.

وحمل الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني في بيان وصل وطالة وطن نسخة منه، الحكومة وإتحاد المعلمين المسؤوليه في التأخر في تنفيذ بنود المبادرة المتوازنة للهيئة المستقلة والمجتمع المدني في أيار من العام الماضي والتي جرى عليها إجماع من مختلف الأطراف وتبنتها القوى السياسية.

وطالب الائتلاف بإعادة الخصومات للمعلمين و المعلمات كاملة وفورا، انطلاقا من الثقة بأنهم على استعداد تام لتعويض أبنائهم الطلبة مطالبا وقف كافة مظاهر التحريض السائدة على المعلمين والتدخلات الامنية في شؤون عملهم ونشاطهم النقابي.

وقال البيان انه يامل من الحكومة والمعلمين التعامل بإيجابية مع هذه التوجهات، في ضوء إعلان اتحاد المعلمين الالتزام بعملية الدمقرطة في هيكله وهيئاته، حرصا على انتظام المسيرة التعليمية وإنقاذ العام الدراسي من الضياع.

وفي ما يلي نص البيان :

بيان صادر عن الاجتماع الموسع لإئتلاف القوى الديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدني

من موقع المسؤولية المجتمعية والوطنية، عبر الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني (ائتلاف قوى سياسية ديمقراطية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وطنية) عن حرصه على إنهاء أزمة إضراب المعلمين بتحقيق مطالبهم العادلة واستئناف العملية التعليمية لإنقاذ العام الدراسي الحالي.

وفي الوقت الذي يحمل فيه الإئتلاف الديمقراطي الحكومة وإتحاد المعلمين المسؤوليه في التأخر في تنفيذ بنود المبادرة المتوازنة للهيئة المستقلة والمجتمع المدني في أيار من العام الماضي والتي جرى عليها إجماع من مختلف الأطراف وتبنتها القوى السياسية.

ومن موقع التمسك بكافة بنود هذه المبادره، باعتبارها المرجعيه الوطنية للحل، فإننا نعتبر أن القرارات الأخيرة للحكومه التي أكدت على صرف ٥٪؜ من قيمة العلاوة المهنية 15% المثبته على قسيمة الراتب، على أن تصرف بأثر رجعي من 1/1/2023 وأن توثق على قسيمة الراتب؛ خطوة في الاتجاه الصحيح.

و في ضوء استمرار أزمة الاضراب، وانطلاقاً من الثقة والاحترام لجموع المعلمين؛ فإننا ندعو إلى ما يلي:

أولا: إعادة الخصومات للمعلمين و المعلمات كاملة وفورا، انطلاقا من الثقة بأنهم على استعداد تام لتعويض أبنائهم الطلبة.

ثانيا: وقف كافة مظاهر التحريض السائدة على المعلمين والتدخلات الامنية في شؤون عملهم ونشاطهم النقابي.

ثالثا: نأمل من الحكومة والمعلمين التعامل بإيجابية مع هذه التوجهات، وفي ضوء إعلان اتحاد المعلمين الالتزام بعملية الدمقرطة في هيكله وهيئاته، حرصا على انتظام المسيرة التعليمية وإنقاذ العام الدراسي من الضياع.

الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني

١٢/٣/٢٠٣٣