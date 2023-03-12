بتكلفة وصلت إلى نحو 3 مليون شيكل.. كهرباء القدس تركب المزيد من المحولات الكهربائية في مناطق امتيازها

-زيادة القدرة في مدينتي بيت لحم وبيت جالا من 10 إلى 15 ميغاواط وفي مدينة بيت ساحور من 7 إلى 10 ميغاواط

-هذه المشاريع تهدف إلى تقوية الشبكات وزيادة استقرار التيار الكهربائي استجابةً للتطور العمراني

وطن: نجحت طواقم شركة كهرباء محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية بتركيب محولات جديدة في محطة جراد جنوب بيت لحم بقدرة 15 ميغاواط وفي محطة 'أرارات' في مدينة بيت ساحور بقدرة 10 ميغاواط، بديلاً عن المحولات القديمة التي كانت بقدرة اقل.

وأوضحت الشركة في بيانٍ صدر عنها اليوم الأحد، أنّ تركيب المحولات الجديدة بقدرة أعلى، يهدف إلى تقوية الشبكات المغذية وزيادة استقرار التيار الكهربائي، خاصة مع التطور العمراني والزيادة الطبيعية لأعداد المشتركين، كما تهدف هذه المشاريع التطويرية إلى مجابهة نمو الأحمال في المستقبل القريب.

وتوجهت الشركة بالشكر إلى كل من سهل عمل طواقمها قبل واثناء تركيب المحولات، وعلى رأسها مديرية شرطة بيت لحم ممثلةً بمديرها العميد ثابت السعدي ونائبه العميد إبراهيم العبسي، وأفراد شرطة المرور الذين نظموا الحركة خلال تركيب محول محطة 'أرارات' بمدينة بيت ساحور، وعملوا على اغلاق الطرق المؤدية للموقع حفاظاً على سلامة المواطنين وتسهيل عمل طواقم الشركة.

الجدير ذكره، أن تكلفة المشاريع المذكورة وصلت إلى نحو 3 ملايين شيكل، وهي ضمن الخطة الخمسية للشركة 2020-2024 والهادفة إلى تمكين وتطوير البنية التحتية في مناطق امتيازها كافة، والتي يتابع مجلس إدارة الشركة تنفيذها عن كثب.