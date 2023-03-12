لليوم الـ36.. يواصل الأسير خضر عدنان إضرابه عن الطعام

وطن: يواصل الأسير الشيخ خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ(36) على التوالي رفضًا لاعتقاله، وسط تدهور مستمر على وضعه الصحيّ.

وأضاف نادي الأسير، أنّ الأسير عدنان، نُقل مؤخراً من زنازين معتقل "الجلمة"، إلى عيادة سجن "الرملة"، نتيجة لتدهور وضعه الصحي المستمر، خاصّة أنه يعاني من مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، لافتاً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عدنان في الخامس من شباط المنصرم، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام.