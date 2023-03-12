المعهد الديمقراطي الوطني NDI يستكمل برنامج أكاديمية القيادة المرحلة الثانية

وطن: استكمل المعهد الديمقراطي الوطني NDI مكتب فلسطين برنامجه التدريبي لبناء قدرات المشاركين والمشاركات "برنامج أكاديمية القيادة المرحلة الثانية"، وشارك في التدريب 26 مشارك ومشاركة من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وصرح أشرف الزغير، مدير البرامج أن أكاديمية القيادة تتناول مفاهيم القيادة الأساسية وأهميتها، وفوائد تطوير الكفايات القيادية على الحياة الشخصية والعملية للأفراد، وذلك من خلال قيام المشاركين بخوض تجربة عملية للبدء بقيادة التغيير من خلال برنامج بناء قدرات متكامل.

وركز البرنامج التدريبي خلال اليومين على رفع كفايات المشاركين حول الأنظمة الانتخابية، الدورة الانتخابية وأدوار الشركاء خلال الدورة الانتخابية وكذلك تم التركيز على وظائف المجلس التشريعي، هيكلية المجلس، لجان المجلس وآلية عمل المجلس التشريعي فيما يخص صياغة القوانين والمساءلة.

وأضاف أشرف الزغير مدير البرامج أن المعهد الديمقراطي الوطني NDI يعمل على تمكين مجموعة من الشباب الفلسطيني من مختلف المحافظات الفلسطينية من أجل لعب دور فاعل في المجتمع سياسياً.

إذ تقوم فكرة برنامج أكاديمية القيادة على عمل محاكاة للانتخابات التشريعية كاملة بدءً من المرسوم الرئاسي ولغاية التصويت والنتائج النهائية، يقوم بها المشاركون تحت ادارة واشراف فريق تدريبي متخصص ومحترف وباشراف المدرب الدولي ذوقان قيشاوي، عبر اصطناع بيئة مصغرة تشابه البيئة الفلسطينية، عن طريق إشراك مستفيدي برنامج المعهد المختلفة في المجتمع الافتراضي في البيئة المصغرة ليقوموا بالتصويت للقوائم والمرشحين من أكاديمية القيادة.