ارسنال يكتسح فولهام بثلاثية ويواصل زحفه نحو اللقب الغائب منذ 20 عاما

وطن: حقق نادي ارسنال مساء اليوم الأحد، فوزا كاسحا على مستضيفه نادي فولهام بثلاثية نظيفة في "ديربي لندن" المصغر ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء الذي استضافه إستاد كرافين كوتاج في العاصمة لندن.

وواصل "الغانزر" الزحف نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2004، حيث رفع الفريق رصيده إلى 66 نقطة وحيدا بصدارة البريميرليغ بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نادي مانشستر سيتي.

وأنهى ارسنال اللقاء خلال مجريات الشوط الأول، وسجل أهدافه الثلاثة، وافتتح له لاعبه البرازيلي غابرييل ماجاليس التسجيل في الدقيقة الـ22 مستغلا تمريرة متقنه من زميله البلجيكي لياناردو تروسارد، ولم تمض سوى دقائق قليلة حتى سجل هداف الفريق البرازيلي الآخر غابرييل مارتينيلي الهدف الثاني مستغلا تمريرة من النجم تروسارد أيضا.

وفي الوقت بدل الضائع من زمن الشوط، سجل نجم "الغانرز" النرويجي مارتن أوديغارد الهدف الثالث بعد تمريرة من نجم اللقاء البلجيكي تروسارد.