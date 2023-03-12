تحت شعار "توفير على توفير بربحكم رحلات عمرة وكاش كتير".. مصرف الصفا يخصص جوائز مميزة لحملة حساب التوفير

وطن: أعلن مصرف الصفا الإسلامي، يوم أمس، عن تخصيص جوائز جديدة ومميزة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى، ضمن حملة التوفير التي أطلقها في شباط الماضي من هذا العام والمستمرة حتى نهاية العام، والتي تميزت بقيمة جوائز كلية تعتبر الأكبر في فلسطين

وحرص المصرف على اختيار جوائز مميزة تتناسب مع الشهر الفضيل ومكانته، حيث سيقدم 20 رحلة عمرة خلال فترة الحملة، تسمح للرابحين الاستفادة من هذه الجائزة خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجائزة الشهرية الى 125,000 شيكل لأشهر عيدي الفطر والأضحى، بحيث سيكون السحب عليها قبل العيدين ليتسنى للرابحين الاستفادة منها في الأعياد. و يأتي التميز في جوائز هذه الحملة ضمن رؤية المصرف في تشجيع التوفير ومكافئة عملائه باستمرار، وبالأخص في المناسبات والأعياد الإسلامية، من خلال تقديم أفضل الجوائز والحملات ومنحهم فرص ربح إضافية.

وبمناسبة إطلاق جوائز هذه الحملة من ضمن حملة حساب التوفير للعام 2023، أعرب المدير العام للمصرف، نضال البرغوثي عن سعادته بتخصيص جوائز للشهر الفضيل والأعياد، معتبراً أن الحملات التي تحمل بفكرتها قيمة جوهرية تتناسب مع روحانيات الشهر الفضيل أو مكانة الأعياد تكون بمثابة مكافئة لعملاء المصرف نتيجة لثقتهم بخدماته وتعاملهم المستمر والمتزايد معه ، وأكد على سعي المصرف المستمر في تطوير الخدمات والحملات التي يقدمها للجمهور بالاضافة الى التميز في الجوائز التي يقدمها المصرف لعملائه ضمن الحملات والبرامج المتعددة للمصرف والتي تتماشى مع متطلبات المجتمع الفلسطيني في الحصول على أفضل خدمات الصيرفة الإسلامية.

ويشترط للاستفادة جوائز شهر رمضان والعيدين، حسابات توفير في مصرف الصفا بقيمة 200 دولار كحد أدنى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، أو تغذية حسابات التوفير الحالي ليتمكنوا من الدخول في السحب وزيادة فرصهم في الفوز علماً بأن الحملة متاحة للعملاء الحاليين والجدد، مع إمكانية فتح حسابات للقصر بواسطة أحد الوالدين.



بالختام، يهنئ المصرف الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، آملاً أن يحمل معه الكثير من الكرم والخير والرزق على الجميع.

