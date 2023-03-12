وفد من جمعية بيت لحم العربية للتأهيل يزور الجامعة العربية الأمريكية

وطن: زار وفد من جمعية بيت لحم العربية للتأهيل برئاسة إيليا شحادة، الجامعة العربية الأمريكية، بهدف تعزيز الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفين، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون، حيث كان في استقبالهم، نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا وعميد كلية العلوم الطبية المساندة الدكتور محمد عمرو.

وكانت الجامعة والجمعية قد وقعتا اتفاقية في وقت سابق، للتعاون المشترك بينهما مفادها توفير التدريب اللازم لطلبة الكليات الطبية والصحية في الجامعة، على أن تقوم الجمعية باستقبال الطلبة للتدريب وتوفير البيئة الملائمة لهم.

وأكد الطرفان على تعزيز الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، كما تم مناقشة اتفاقية التعاون في مجال الأطراف الصناعية، مع التأكيد على أن مراكز الجامعة ومرافقها وكلياتها والمختصين فيها على استعداد للتعاون مع الجمعية في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى، حيث أن مجمع التأهيل الجامعي الطبي ومصنع الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة في الجامعة على استعداد لاستئناف العلاج للمرضى في شمال الضفة، والذين يقومون بالعلاج في جمعية بيت لحم العربية للتأهيل.

وختمت الزيارة بجولة ميدانية في مجمع التأهيل الجامعي الطبي مصنع الأطراف الصناعية في الجامعة.