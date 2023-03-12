مؤسسة النيزك وجمعية الأيدي الصغيرة تفتتحان أول مختبر "فاب لاب" في مدينة نابلس

نابلس- وطن: القدس افتتحت مؤسسة النيزك للتعليم المساند والابداع العلمي وجمعية الأيدي الصغيرة مختبر "عنان وطروب عنبتاوي " في مقر جمعية الايدي الصغيرة في نابلس، ويعتبر المختبر التفاعلي "فاب لاب" الاول من نوعه في المدينة، ومخصص لتنمية المواهب العلمية والتكنولوجية للاطفال واليافعين والشباب.

وقد حضر حفل الافتتاح المهندس زياد عنبتاوي ممثلاً عن المهندس عنان عدنان فائق عنبتاوي رجل الاعمال الفلسطيني المتبرع لإقامة المختبر وحضرت أيضاً رئيسة مجلس إدارة جمعية الايدي الصغيرة السيدة فادية المصري والمهندس عارف الحسيني رئيس مؤسسة النيزك بالإضافة الى لفيف من الفعاليات والشخصيات الرسمية والوطنية.

وفي كلمتها الترحيبية عبرت رئيسة مجلس ادارة جمعية الأيدي الصغيرة الخيرية فادية المصري عن عظيم شكرها وتقديرها لمؤسسة النيزك ممثلة برئيسها المهندس عارف الحسيني والشكر الجزيل لابن نابلس البار المهندس عنان عدنان عنبتاوي وزوجته طروب لتمويلهم انشاء هذا المختبر وهو الاول في نوعه في محافظة نابلس والذي سيعمل نقلة نوعية في برامج الجمعية واتاحة الفرصة لليافعين والشباب من مختلف الاعمار للتعرف على احدث التقنيات والعمل على تحويل افكارهم الى واقع من خلال الدورات التي ستعقدها الجمعية بالتنسيق مع مؤسسة النيزك .

و في كلمة له قال المهندس عارف الحسيني: هذا المختبر هو بداية رائعة لشراكة دائمة بين النيزك وجمعية الأيدي الصغيرة وسوف يكون منارةً لكل مبدع ومبدعة في المجالات العلمية التطبيقية وأكد أن هناك برنامج تدريبي كامل يرافق تأسيس المختبر لضمان النجاح والاستمرارية، وشكر المهندس عنان وزوجته السيدة طروب على تبرعهم السخي.

ومن جانبه أعرب المهندس زياد عنبتاوي عن فخره واعتزازه بارض فلسطين المباركة وبجمعية الايدي الصغيرة التي تقدم خدماتها للفئات المهمشة من المجتمع كما اشاد بمؤسسة النيزك والتي تقدم وبشكل مستمر ما يرفع ويحفز الابداع والبحث العلمي عند الطبقة الشابة كما اشاد بعائلة العنبتاوي وتاريخها العريق في مجالات عدة وخاصة شخص المتبرع الكريم المهندس عنان عدنان فائق عنبتاوي منوها الى اهتمامه في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وطلب من الحضور الاستمرار في دعم فكرة هذا المختبر المميز لضمان استمراره وتقديم الخدمات الى جمهور الشباب.

ويشمل المختبر معدات حديثة عالية الجودة للطباعة ثلاثية الابعاد ومحطات الواقع الافتراضي والمعزز بالإضافة إلى علم الروبوتات وغيرها لتعريف الشباب بأحدث التقنيات ومهارات لقرن الحادي والعشرون وإعدادهم لحل القضايا المعقدة باستخدام أساليب مبتكرة لعمل نماذج مبدئية.

و يشار ان مختبرات "فاب لاب" للتصنيع تعتبر البيئة المثالية التي توفر للأطفال واليافعين المساحة المناسبة للتفكير والتواصل والعمل الجماعي للوصول إلى أفكار تمهد الى تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع المحلي.



يأتي مشروع "مختبر عنان وطروب عنبتاوي" ليحقق رؤية مؤسسة النيزك التي تهدف الى تطوير مجتمع فلسطيني مبدع ومبتكر وريادي، قادر على إنتاج المعرفة العلمية الأصيلة وتوظيفها في التنمية المستدامة، حيث تفخر المؤسسة بالسيد عنان عنبتاوي وعائلته الكريمة على الشراكة الدائمة لخدمة العلم والمعرفة في فلسطين.