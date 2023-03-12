وزارة الحكم المحلي تعقد ندوة لعرض سير مشروع " تطوير القدرات في إدارة النفايات الصلبة في فلسطين" للمرحلة النص نهائية.

وطن: في إطار تنفيذ مشروع التعاون الفني لتطوير القدرات في إدارة النفايات الصلبة في فلسطين (لمرحلته الثالثة) نظمت وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع مجالس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات في الضفة وغزة وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ندوة لعرض سير المشروع للمرحلة النصف نهائية، والهادف إلى تقليل النفايات وتعزيز قدرات مجالس الخدمات على إدارة النفايات الصلبة بناءً على استراتيجية وطنية قادمة.

وتُشكل وقائع الندوة التي عُقدت بمدينة رام الله اليوم الأحد الموافق 12-3-2023 نتاج للجهود الحثيثة التي بذلها الطاقم الفني للمشروع والشركاء في المجالس المشتركة التابعة لوزارة الحكم المحلي والوزارات وأصحاب العلاقة في قطاع النفايات الصلبة والطبية والقطاع الخاص، من أجل النهوض بالوضع الحالي لقطاع النفايات في فلسطين.

وحضر الندوة وكيل مساعد للهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي م. خالد اشتية، وممثل مكتب جايكا في فلسطين حوشي ماتسوكا وطاقم جايكا، ومدير عام الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في وزارة الحكم المحلي سليمان أبو مفرح، و كبير مستشاري مشروع "تطوير القدرات لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين" د. ميتسو يوشيدا. ،والطاقم الفني لمشروع "إدارة النفايات"، والمدراء التنفيذين للمجالس المشتركة، وممثلين عن القطاع الخاص والوزارات والبلديات.

وتضم الندوة نقاشاً حول عدة محاور من بينها: أهم وأبز التحديات التي تواجه قطاع النفايات الصلبة في فلسطين، وآليات تعزيز التوعية بأهمية تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها، وأبرز التطورات وسير العمل لدى مشروع "إدارة النفايات الطبية – كوفيد19". كما ستضم عروضاً يقدمها المدراء التنفيذيين للمجالس حول أبرز إنجازات المشاريع التجريبية في قطاع غزة والضفة الغربية ومنها (فصل النفايات العضوية من المصدر لإنتاج السماد المنزلي، فصل الكرتون....)

وخلال الندوة تحدث وكيل مساعد للهيئات المحلية في وزارة الحكم المحلي م. خالد اشتية عن أهمية الدور الذي تلعبه البلديات في إدارة النفايات الصلبة في فلسطين والأهمية الحيوية لهذا القطاع. قائلاً: "الوزارة تولي أهمية لقطاع النفايات الصلبة، ومن الضروري التخلص من المكبات العشوائية، ونحن نسعى جاهدين إلى إيجاد حلول لذلك. غير أن بعض المكبات أصبحت غير قادرة على الاستيعاب."

ويذكر أن قطاع النفايات الصلبة في فلسطين أحد أهم القطاعات التي توليها الوزارة اهتماماً خاصاً لما له تأثير على حياة المواطن الفلسطيني وبشكل مباشر. وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة لعام 2021 فإن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية 1 كغم/اليوم تقريبا وبهذا فان كمية النفايات اليومية الناتجة عن الانشطة البشرية تحت تصنيف النفايات الصلبة البلدية تصل الى أكثر من 4400 طن/ يومياً. منها تقريبا (في الضفة 2700 طن / يوميا، وغزة 1700 طن/ يومياً

وخلال الندوة أكدممثل مكتب جايكا في فلسطين حوشي ماتسوكا على أهمية المشاريع التي تعُنى بتقليل النفايات الصلبة وأيضا الطبية المعدية. موضحاً الدور التشاركي والتعاون ما بين وزارة الحكم المحلي ووكالة "جايكا". قائلاً: " من المهم الاستمرار في تطوير أنشطة المشروع، وجايكا تدعم هذا التوجه بشكل دائم".

وبالحديث عن مخرجات المشروع، قال المدير العام للإدارة العامة لمجالس الخدمة المشتركة في وزارة الحكم المحلي سليمان أبو مفرح خلال الندوة: "مشروع إدارة النفايات قد تم تصميمه بشمولية ليساهم في تطوير قدرات المجالس في كافة الجوانب الفنية والإدارية، واشتماله على مجموعة من المشاريع التجريبية التي تهدف إلى تقليل كميات النفايات واستغلال الموارد المهدورة وتوفير فرص للاستثمار من خلال إعادة تدوير النفايات، وإنتاج السماد من المواد العضوية (الورق، الكرتون، البلاستيك ...)".

قال أبو مفرح: " من أهم المخرجات بناء منظومة متكاملة لمعالجة النفايات الطبية المُعدية بالتعاون مع وزارة الصحة وسلطة جودة البيئة".

ويذكر أن مشروع "إدارة النفايات الصلبة" يهدف إلى التقليل من كمية النفايات في فلسطين من خلال تنفيذ برامج (الحد من إنتاج النفايات وتحويلها من مسارها المباشر إلى مكبات النفايات وإلى مسارات أخرى مثل (التدوير، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير)، وإنشاء أنظمة إدارة للنفايات الصلبة مستدامة وتراعي الجوانب البيئية والاجتماعية. بجانب تنفيذ أنشطة وفعاليات تُساهم في الحد من إنتاج النفايات. حيث يجري العمل على إعداد مقترح برنامج وطني للحد من النفايات لإدراجه ضمن الاستراتيجية القادمة. وإعداد قانون (3R) وأنظمة ولوائح ومعايير وأدلة إجرائية لازمة لتعزيز ممارسات تقليل النفايات وإعادة الاستخدام والتدوير.

" وكالة جايكا تُرحب بمواصلة التعاون الفني مع الفلسطينيين لتطوير قطاع النفايات في فلسطين". هكذا ما قاله كبير مستشاري مشروع "تطوير القدرات لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين"، قال د. ميتسو يوشيدا.

وأضاف يوشيدا موضحاً أهمية التعاون ما بين جايكا ووزارة الحكم المحلي: "لقد تم إحراز تقدم ملحوظ خلال السنوات الماضية في الحفاظ على الصحة العامة من خلال بناء نظام جمع مستدام، وتنمية قدرات المجالس المشتركة ومنح المعدات وتنمية الموارد".

وقال: "في ظل الوضع الحالي في فلسطين، المشكلة تكمن في طريقة التخلص من النفايات (بالطمر) بسبب محدودية الأراضي وصعوبة استخدامها لإنشاء مكبات صحية. لذلك بات من الضروري تقليل كميات النفايات".

وتحدث نائب مدير مشروع " إدارة النفايات الصلبة في فلسطين" في وزارة الحكم المحلي زياد طوافشة خلال الندوة عن أهمية تنفيذ الأنشطة والفعاليات داخل المدارس والجامعات التي تُساهم في رفع وتعزيز الوعي لدى الطلبة بأهمية تقليل النفايات وإعادة استخدامها وتدويرها. مشيراً بأن المشروع تضمن تنفيذ عدة أنشطة في قرابة 40 مدرسة بالضفة وغزة. كما تم توزيع كُتيب (ألون وأتعلم) على قرابة 36 مدرسة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وبالحديث عن أحد المشاريع المنسجمة والمُكملة لمشروع "إدارة النفايات"، وهو دعم وتطوير قطاع إدارة النفايات الطبية المُعدية. أوضحت نائب مدير مشروع إدارة النفايات الطبية – كوفيد19 م. يسرية رمضان خلال الندوة، بأن أربعة من مجالس الخدمات المشتركة في محافظات (رام الله والبيرة، جنين، طوباس، ومحافظة القدس (شمال وشمال غرب القدس)) تمكنوا من الحصول على أنظمة لمعالجة النفايات الطبية المُعدية، بالإضافة الى سيارات خاصة لجمع ونقل النفايات.

وقالت: "هذه المجالس أصبحت قادرة على إدارة خدمات النفايات المعدية بترخيص من وزارة الصحة الفلسطينية وبإشراف وزارة الحكم المحلي".

وبادرت وزارة الحكم المحلي في ايجاد نظام متكامل لإدارة النفايات المُعدية باستخدام تقنيات معالجة حديثة، حيث سيتم فور تشغيل النظام من خلال وحدات المعالجة الحالية خدمة 60% من المنشآت الصحية في المناطق المذكورة في الضفة الغربية. فيما يجري الآن دراسة وتقييم الوضع القائم باتجاه تغطية ما تبقى من المناطق الجغرافية في (نابلس، سلفيت، أريحا، شرق القدس)