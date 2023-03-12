حكومة الاحتلال تعد خطة لاستقطاب يهود فرنسا للاراضي الفلسطينية المحتلة

رام الله - وطن: قالت مصادر عبرية ان حكومة الاحتلال تعد خطة بغية استقدام يهود فرنسا وتشجيعهم للقدوم إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل التراجع بأعداد المهاجرين اليهود من فرنسا خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الأحد.

وضمن الاستعدادات للبدء في تطبيق الخطة التي أقرت عقب رصد ميزانية خاصة من الموازنة العامة للاحتلال لعام 2023، سافر وزير "الهجرة والاستيعاب"، أوفير سوفير، اليوم الأحد، إلى فرنسا، وذلك من أجل المشاركة في أعمال "مؤتمر الهجرة"، الذي يهدف إلى تشجيع هجرة اليهود الفرنسيين .

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة أطلقت عقب رصد ميزانية خاصة بقيمة 120 مليون شيكل، وذلك بسبب الانخفاض والتراجع بنسبة 42%، في أعداد اليهود من أصول فرنسية الذين تم استقدامهم إلى إسرائيل.

وستقدم وزارة الاحتلال رزمة تسهيلات لاستقدام يهود فرنسا إلى الاراضي المحتلة، ودمجهم، وتوفير فرص عمل، والانخراط في سوق العمل، وتحسين أوضاعهم الحياتية والمعيشية.

عرب 48