مركز القلب بالجامعة العربية الامريكية يحصل على شهادة "تنسيق البرامج والتدريب على الإدارة " المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية

وطن:حصل مركز القلب في الجامعة العربية الأمريكية على اعتماد Program Coordination & Administration Training (PCAT) " تنسيق البرامج والتدريب على الإدارة"، وهي شهادة دولية معتمدة من جمعية القلب الأمريكية، وذلك بعد إتمامه التدريبات والمتطلبات بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان في الأردن.



ومنح هذا الاعتماد للطاقم الإداري المشرف على مركز القلب في الجامعة العربية الامريكية فيما يخص المعرفة والمهارات المهمة المطلوبة لتحقيق مسؤولية المنسقين في مراكز التدريب الدولية



كما اجتاز اثنان من مدربي مركز القلب المرحلة الأولى من اعتماد AHA Training Center Faculty (TCF)، وهي ترقية دولية معتمدة من جمعية القلب الأمريكية، وذلك بعد إتمامهما الدورات المتخصصة في ACLS وBLS بالإضافة إلى التدريبات والمتطلبات بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان في الأردن.



وأوضح مدير مركز القلب في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور عماد أبو خضر ، أن هذا الاستحقاق سيجعل من مركز القلب مشرفا ومرجعا لغيره من المراكز اضافه الى ان هذه الشهادة عززت الجانب الإداري والتنسيق لبرامج التدريب ضمن توصيات جمعية القلب الامريكية.



كما بارك نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية الأستاذ الدكتور محمد آسيا حصول مركز القلب على هذا الاعتماد من جمعية القلب الأمريكية، وهو إنجاز دولي جاء بعد تحقيق الشروط والمعايير الدولية سعى إليها المركز منذ أكثر من سبع سنوات، وذلك من خلال إجراء التدريبات والاختبارات المطلوبة من قبل طاقم العمل في مركز القلب في الجامعة، بالإضافة إلى اجتياز جميع المتطلبات والاختبارات العلمية والعملية في مركز القلب في الحسين الطبي للسرطان في العاصمة الأردنية عمان.