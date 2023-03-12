جيش الاحتلال يشن عدوانا على محافظة حماة

وطن: شن جيش الاحتلال صباح اليوم الاحد عدوانا استهدف بعض المواقع بريف منطقة مصياف بمحافظة حماة.

وافادت وكالة الأنباء السورية بشن عدوان إسرائيلي استهدف بعض المواقع في ريف منطقة مصياف بريف حماة.

وقالت مصادر صحفية أن حريقا كبيرا اندلع في إحدى غابات جبال مصياف الغربية جراء سقوط صواريخ العدوان عليها.

واعلن الجيش السوري اصابة 3 من عناصره في القصف على حماة وطرطوس.

وقال مصدر عسكري سوري ان وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي على ريف مصياف في حماة صباح اليوم وأسقطت بعضها.