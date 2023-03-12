اغتيال 3 مقاومين قرب نابلس

وطن: قال جيش الاحتلال انه اغتال ثلاثة مقاومين واعتقل رابع قرب حاجز صرة غرب مدينة نابلس.

وقال جيش الاحتلال ان مقاومين اطلقوا النار الليلة الماضية النار نحو قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق جيت، حيث قامت قوة عسكرية من لواء جولاني باطلاق النار صوب المقاومين وتمكنت من قتل ثلاثة منهم خلال تبادل لاطلاق نار.

وقالت وزارة الصحة ان الهيئة العامة للشؤون المدنية بلغتها باستشهاد 3 مواطنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهم قرب نابلس.

ونشر اعلام الاحتلال صور للمركبة التي كان يستقلها الشبان وكذلك الاسلحة التي كانت بحوزتهم.