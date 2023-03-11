في الشتاء.. كيف تتخلص من تشقق الشفتين المؤلم؟

وطن: مع حلول فصل الشتاء يعاني الكثر من مشكلة تشقق الشفاه وجفافها، وفي كثير من الأحيان لا يؤدي استخدام المرطبات إلى نتائج إيجابية.

ووفقا لخبراء الأمراض الجلدية، قد يكون نوع المرطب المستخدم في هذه الحالة أهم من الكمية التي نستهلكها.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، ناقش طبيبا الجلدية، منى جوهارا، وبريندان كامب الأسباب التي تجعل بعض أنواع المرطبات نافعة أكثر من غيرها.

قالت جوهارا إن الطقس البارد يمكن أن يلحق الضرر بالشفاه لأن الجلد رقيق للغاية، لذا فمن المرجح أن يجف سريعا.

وأشار كامب إلى أن الجلد الرقيق يمكن أن يتهيج بسهولة بسبب المكونات الموجودة في مستحضرات العناية بالبشرة أو بسبب الطعام وحتى الإنزيمات الموجودة في اللعاب.

ولكن إذا كانت شفتيك جافة ومتشققة بعد فترة وجيزة من وضع المرطب، فربما أنك تستخدم النوع الخطأ.

وبحسب الأطباء، فيجب تجنب مرطب الشفاه الذي يحتوي على مكونات مثل المنثول أو الكحول.

كما يجب تجنب المستحضرات التي تحوي على نسب مرتفعة من العطور والمنكهات والملونات.

وقال كامب إن هذه العوامل قد تسبب التهاب الجلد التحسسي، وهو نوع من الأكزيما ينجم عن التلامس مع مادة معينة.

وفيما يخص اختيار المستحضرات الملائمة، قال كامب إنه يجب البحث المكونات التي من شأنها أن تساعد في حبس الماء في الجلد مع الحفاظ على ترطيبه لفترة طويلة من الزمن.

وأضاف: "غالبا ما تستخدم مكونات مثل شمع العسل وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند وزبدة الشيا لهذا الغرض".

وفي الوقت نفسه، قالت جوهارا إنه طالما أنك تستخدم النوع الصحيح من المرطب، يمكنك تطبيقه عدة مرات في اليوم.

من جانبها، قالت أخصائية التغذية ليزا بورغ، إن أفضل شيء يمكنك القيام به هو شرب الكثير من السوائل على مدار اليوم.

ونوهت إلى أنه يفضل الحصول على المياه بدلاً من القهوة والمشروبات الغازية.

أوصت ليزا أيضا بتناول الأطعمة مثل التفاح والخيار والطماطم والكوسا والبطيخ والليمون والخضروات الليفية المقرمشة مثل الجزر والكرفس.