نتنياهو يرجئ النظر في إخلاء الخان الأحمر وشرعنة "إفيتار" بعد رمضان

وطن: قرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إرجاء شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفيتار" المقامة على جبل صبيح قضاء نابلس، وتأجيل النظر في إخلاء الخان الأحمر الى ما بعد شهر رمضان.

وحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، فإن قرار نتنياهو جاء تفاديا للتصعيد خلال شهر رمضان وعلى خلفية الالتزام لواشنطن بعدم شرعنة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد مسؤول سياسي رفيع، إن شرعنة "إفيتار" ستتم، وأن التأجيل جاء أيضا بسبب العمل بشأن هذه القضية، وفقا لما نقلت "كان 11" العبرية.