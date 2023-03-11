الاحتلال يعتدي على شاب من البلدة القديمة في القدس ويعتقله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، شابا من شارع الواد في البلدة القديمة من القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليه.

وأفادت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على شاب-لم تعرف هويته بعد-بالضرب المبرح، قبل أن تعتقله من شارع الواد في البلدة القديمة.

من جانب آخر، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن محكمة الاحتلال مددت اعتقال المقدسية سمر القيسي حتى الاثنين القادم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيسي صباح اليوم السبت بعد مداهمة منزلها في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.