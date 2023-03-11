غرق خمسة مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية الغربية لتركيا

وطن: غرق خمسة مهاجرين، اليوم السبت، في بحر إيجه قبالة السواحل الجنوبية الغربية لتركيا بعد إبحارهم على متن قارب مطاطي باتجاه اليونان على ما يبدو، وفق ما أعلن خفر السواحل التركي.

وقال بيان خفر السواحل إن "11 مهاجرا بطريقة غير نظامية (10 بالغين وطفل) جرى إنقاذهم (...) وعُثر على جثث خمسة مهاجرين".

ولفت البيان الى أن الحادثة وقعت في وقت مبكر السبت قبالة بلدة ديديم في مياه محافظة أيدين التركية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها خفر السواحل التركي المهاجرين على متن قارب مطاطي رمادي اللون وهم يلوحون بينما يواجهون بحرا هائجا وظروف ابحار صعبة.

من جهته، أفاد خفر السواحل اليوناني عن نجاة خمسة مهاجرين تمكنوا من الوصول الى جزيرة فارماكونيسي على بعد 10 كيلومترات من السواحل التركية.

وقال شاهد لخفر السواحل اليوناني إن 31 شخصا كانوا على متن القارب عند إبحاره.

وتعد حوادث الغرق في بحر إيجه شائعة، إذ يستقل المهاجرون قوارب مصنوعة محليا حتى عندما تكون الظروف المناخية غير مؤاتية. ولقيت إمرأة وأربعة أطفال حتفهم في نفس المنطقة في بداية شباط/فبراير بعد غرق قاربهم المطاطي.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة غرق 2269 شخصا في مياه شرق المتوسط منذ عام 2014