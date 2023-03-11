حراك المعلمين ليس للحراك ممثلين بالميدان ولم نخول احد بالتحدث مع الحكومة

وطن: اكد حراك المعلمين انه لا يوجد للحراك اي ممثلين في الميدان، معتبرا ان من جلس ويجلس من المعلمين مع اي مسؤول لا يمثل الا نفسه.

واضاف البيان الذي وصل وطن نسخة منه، على استمرار الاضراب والاعتصامات كما اعلن عنها في بيانه الاخير الصادر في هذا اليوم .

وجاء في البيان ان ما يتم اعلانه عبر سماعات المساجد في بعض محافظات الوطن وما يتم تداوله عبر صفحات المدارس والمديريات يمثل رؤية اتحاد المعلمين والحكومة ولا يعبر عن توجهات الحراك والمعلمين المضربيين معه، داعيا المعلمين لرفع المطالب التي نشرها على المنصات الرسمية التابعة للحراك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال البيان إن الحراك لن يسمح بان تمر الاعيب الحكومة واتحادها المدلل على المعلمين الاحرار والمعلمات الحرائر حسب تعبير البيان.

يذكر ان حراك المعلمين أصدر بيانا مساء اليوم طالب فيه المعلمين بمواصلة الاضراب المفتوح مع التوجه للمدارس، ودعا إلى اعتصام مركزي يوم الاثنين القادم بتاريخ 13 / 3 / 2023م

وفيما يلي نص البيان