في رسالة للرئيس الصيني..الصالحي: نهنئكم بمناسبة إعادة انتخابكم ونؤكد على عمق العلاقات بين شعبينا واستمرار وزيادة دعم قضيتنا الفلسطينية

وطن: وجه الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، رسالة تهنئة للرئيس الصيني "الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني - شي جينغ بي" لمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية الصين الشعبية للمرة الثالثة، أكد فيها على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والصيني، ومواقف الصين في دعم حركات التحرر الوطنية وأبرزها القضية الفلسطينية. كما أكد الصالحي على ضرورة استمرار وزيادة دعم قضية ونضالات وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يلي نص الرسالة:

فخامة الرئيس الرفيق شي جينغ بي المحترم

رئيس جمهورية الصين الشعبية

تحية طيبة ..

اسمحوا لي أن أتقدم باسمي وباسم حزب الشعب الفلسطيني "حزب الشيوعيين الفلسطينيين" لكم ومن خلالكم إلى الحزب الشيوعي ولعموم الشعب الصيني الصديق، بأسمى عبارات التهنئة والتبريكات بإعادة انتخابكم رئيساً للبلاد للمرة الثالثة، وهذا يدل على الثقة الكبرى التي منحكم ايها الصينيون بفضل انجازاتكم الكبيرة على كافة الصعد.

إننا في حزب الشعب الفلسطيني لدينا ايمان كامل بأن الفترة الرئاسية الثالثة لكم ستكون ممتلئة بنجاحات كبيرة وجديدة للصين بما يخدم الشعب الصيني والعالم بأسره من خلال خلق عالم متعدد الأقطاب باتجاه العدالة الاجتماعية والسلام والمساواة بديلاَ عن الهيمنة الامبريالية والاستعمار والحروب.

فخامة الرئيس

لقد شهدت الساحة الدولية وعلى مدى سنوات سابقة مواقف مشرفة للصين الشعبية في دعم حركات التحرر الوطنية وأبرزها القضية الفلسطينية، إذ تعود جذور هذه العلاقة إلى عهد الرفيق ماو تسيتونج، وبهذا فإننا نأمل منكم استمرار وزيادة دعمكم لقضيتنا الفلسطينية، لتحصيل حقوق الشعب الفلسطيني في التحرر والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ختاماً

فإننا في حزب الشعب الفلسطيني نتطلع إلى ترسيخ العلاقة التاريخية بين الشعب الفلسطيني والشعب الصيني، ونؤكد أيضاً على عمق العلاقة بين حزبينا الشيوعيين.