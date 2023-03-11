ريال مدريد يتجاوز اسبانيول ويقلص الفارق مؤقتا مع برشلونة

وطن: حقق ريال مدريد حامل اللقب المطلوب عندما قلب تأخره أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز صريح 3-1، بقيادة مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مقلصا الفارق موقتا إلى ست نقاط مع برشلونة المتصدر، اليوم السبت، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذا الفوز الأول للفريق الملكي بعد تعادلين في آخر مباراتين مع أتلتيكو مدريد وريال بيتيس المنافسين على التأهل إلى البطولات الأوروبية، وبينهما خسارة ضد برشلونة 0-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس، علما ان الأخير الباحث عن لقبه الاول في الدوري منذ 2019، يحل على أتلتيك بلباو الأحد، قبل الكلاسيكو المنتظر مع ريال الأسبوع المقبل.