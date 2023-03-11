للأسبوع العاشر: الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

وطن: تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة في عدة مناطق في "إسرائيل"، ضد حكومة نتنياهو، للأسبوع العاشر على التوالي.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

وتصر الحكومة الائتلافية التي تولت مهامها في ديسمبر/كانون الأول 2022، على المضي قدما في تنفيذ هذه التعديلات رغم الاحتجاجات.