حراك المعلمين يؤكد على مواصلة الاضراب المفتوح مع التوجه للمدارس

وطن: اكد حراك المعلمين على الاضراب المفتوح مع التوجه للمدارس مطالبا جميع المعلمين والمعلمات بالمغادرة فور اثبات الحضور ودون اعطاء اي حصة لجميع المراحل بما فيها التوجيهي

ودعا حراك المعلمين حميع المعلمين والمعلمات وأولياء الامور والعشائر وكافة فئات شعبنا في بيان وصل وكالة وطن الى الاعتصام المركزي يوم الاثنين بتاريخ 13 / 3 / 2023م للتاكيد على رفض العقوبات بكافة اشكالها بما فيها طريقة الخصم النازية حسب تعبير البيان

واردف البيان لعدم المراقبة على امتحان التوظيف في كافة المحافظات ومقاطعة امتحان الثانوية العامة وكافة اجراءاته

وفيما يلي نص البيان