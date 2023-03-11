الاحتلال يعتقل شاباً بزعم وضعه عبوة ناسفة بحافلة للمستوطنين

وطن: زعم جيش الاحتلال اليوم السبت، أنه اعتقل الشاب الفلسطيني الذي "يقف وراء وضع العبوة الناسفة على متن حافلة إسرائيلية في مستوطنة بيتار عيليت" جنوبي القدس والقريبة من بيت لحم مساء الخميس الماضي، وعدد من المشتبه بهم بمساعدته.

وادعى جيش الاحتلال وفقا لما نقلته صحيفة "معاريف"، انه تمكن بناء على معلومات استخبارية من "اعتقال الشاب الذي زرع العبوة الناسفة في الحافلة في قرية بتير غربي بيت لحم".

وأشار إلى أنه اعتقل أيضا أربعة مواطنين فلسطينيين آخرين بتهمة مساعدتهم له، وقال بانه صادر سيارة بدعوى الاشبتاه أنها "استخدمت في توصيل المتفجرات".

يشار إلى أن شرطة الاحتلال عثرت على عبوة ناسفة داخل حافلة بمستوطنة بيتار عيليت وضعت للتفجير عن بعد مساء الخميس، وفرضت حظر تجول بالمستوطنة اثر ذلك.

(المصدر- عكا للشؤون الاسرائيلية)