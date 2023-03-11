حزب الشعب يستنكر قرار قناة "فرانس 24" بوقف الصحافية ليلى عودة عن العمل ويطالب بالتراجع عنه

وطن: استنكر حزب الشعب الفلسطيني قرار قناة "فرانس 24" القاضي بوقف عمل الصحفية الفلسطينية، ليلى عودة، بزعم "معاداة السامية"، داعيا إلى مقاطعة القناة احتجاجاَ على هذه على ذلك.

وقال حزب الشعب في تصريح صحفي، ظهر اليوم، إن قرار وقف الصحفية عودة عن العمل بزعم "معاداتها للسامية"، أمر مريع وغير مهني ولا أخلاقي على الاطلاق، ويمثل انحياز واضح وصريح لرواية الاحتلال الإسرائيلي المتورط في جرائم حرب وإبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني، ويستهدف عن عمد عمل وحياة الصحفيين الفلسطينيين بشتى السبل.

وفيما أعرب حزب الشعب عن تضامنه الكاملة مع الصحفية ليلى عودة وأشاد بمهنيتها ومشوارها في العمل الصحافي الذي يزيد عن 30 عاماً، طالب الحزب إدارة قناة "فرانس24"، بالتراجع الفوري عن قرار وقف عمل الصحفية عودة.

كما دعا الحزب في بيانه، كل الجهات المعنية وخاصة الإعلامية والنقابية العربية والدولية، وفي المقدمة نقابة الصحافيين الفلسطينيين والكتل الصحفية، للتضامن معها واتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحمايتها، وكذلك بعدم السماح باستمرار مسلسل الفصل التعسفي للصحفيين الفلسطينيين العاملين في وسائل الإعلام الدولية.