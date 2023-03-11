مؤسسة "أكشن إيد" تطالب بحماية النساء الفلسطينيات وتعزيز مهاراتهن الرقمية

وطن: دعت مؤسسة "آكش ايد" إلى حماية النساء الفلسطينيات وتعزيز مهاراتهن الرقمية، ولفتت الى ما تتحمله النساء الفلسطينيات جراء ممارسات وسياسات الاحتلال.

وقالت في بيان بمناسبة الثامن من اذار" لم تستطع النساء الفلسطينيات الاحتفال بيومهن الخاص - اليوم العالمي للمرأة لعام 2023 الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام بسبب الألم والأعباء الثقيلة التي تتحملها النساء الناجمة عن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني".

وأشارت "اكشن ايد" بانها احتفلت بهذه المناسبة "من خلال دعوة المجتمع الدولي لضمان حماية المرأة الفلسطينية من خلال ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على النساء".

وأوضح ان النساء الفلسطينيات ما زلن يعانين من آثار انتهاكات "إسرائيل" الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، والآثار الجندرية للإحتلال العسكري طويل الأمد، إضافة الى العادات والأعراف الاجتماعية الأبوية والقوانين التمييزية، لافتة الى النساء الفلسطينيات يواصلن نضالهن في ظل هذه الظروف، ضد العديد من أشكال القمع والاضطهاد، بما في ذلك استخدام "إسرائيل" المفرط للقوة وسياسة إطلاق النار والقتل ، والقيود المفروضة على الحركة ، وهدم المنازل، والمضايقات، والترهيب، وسوء المعاملة عند الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق المحيطة بالقدس، إلى جانب إجراءات العقاب الجماعي المتزايدة ، مثل الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة وعقوبات سحب الإقامة وهدم البيوت .

وأوضح البيان انه "تم قتل 18 إمرأة خلال عام 2022، وسيدة واحدة منذ بداية عام 2023 حتى تاريخه. كما تم اعتقال 172 سيدة خلال عام 2022، لا تزال هنالك 29 إمرأة فلسطينية يقبعن في السجون الإسرائيلية حتى نهاية عام 2022، بينهن قاصرتان وأسيرتان قيد الاعتقال الإداري. "

ونوه الى نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2022 بلغت حوالي 19% من مجمل النساء في سن العمل بعد أن كانت النسبة 17% في العام 2021، مع العلم أن نسبة مشاركة الرجال في القوى العاملة بلغت 71% و69% للأعوام 2021 و2022 على التوالي.

وبلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة حوالي 40% مقابل 20% بين الرجال للعام 2022.

وقالت "اكشن ايد" في بيانها "يحمل اليوم العالمي للمرأة لهذا العام شعار: الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي، ويسلط الضوء على تأثير الفجوة الرقمية بين الجنسين في تعميق أشكال انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية ، كما يطالب ببذل المزيد من الجهود لتحسين المهارات الرقمية والشخصية للمرأة وحماية حقوقها في المساحات الرقمية ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت."

وأضافت " لا تزال النساء الفلسطينيات يعانين من الفجوة الرقمية بين الجنسين، فهنالك حوالي 72% من الإناث (10 سنوات فأكثر) في فلسطين يمتلكن هاتفا ذكيا مقابل 74% من الذكور، في حين أن 88% من الإناث (10 سنوات فأكثر) في فلسطين يستخدمن الانترنت مقابل 89% من الذكور وذلك في العام 2022. حوالي 10% من النساء المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهنَ الزواج (15-64 سنة) في فلسطين تعرّضن لأحد أشكال العنف الالكتروني على الأقل عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. وتعرضت نحو 8% من النساء للعنف من خلال الاتصالات (أي تهديد أو ابتزاز أو تحرش أشخاص أو جهات مختلفة عبر المكالمات أو الرسائل). وتعرضت حوالي 12% من الإناث (18-64 سنة) اللواتي لم يسبق لهنَ الزواج في فلسطين لأحد أشكال العنف الالكتروني عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. 8% من الإناث تعرضنَ للعنف من خلال الاتصالات (أي تهديد أو ابتزاز أو تحرش أشخاص أو جهات مختلفة عبر المكالمات أو الرسائل)."

وتتبنى مؤسسة أكشن إيد فلسطين نهجا حساس للنوع الاجتماعي للتعامل مع هذا الواقع الرقمي للنساء الفلسطينيات في تصميم وتنفيذ تدخلاتها وبرامجها لتحسين مهاراتهن الرقمية وزيادة وعيهن حول أمنهن الرقمي وحقوقهن الرقمية في الفضاءات الرقمية من خلال الحملات الإعلامية والدورات التدريبية المختلفة.

وتنفذ مؤسسة آكشن إيد فلسطين حاليا مشروع انترنيسا " شبكة التعاون عبر الحدود في مجال التكنولوجيا الرقمية " لزيادة عدد النساء الماهرات رقميا والعاملات في أقاليم البحر المتوسط والموائمة بين احتياجات الطلب والعرض في سوق العمل. كما تواصل مؤسسة آكشن إيد فلسطين استهداف النساء في المناطق المهمشة في جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يعانين من التهميش والعنف المبني على النوع الاجتماعي وآثار الاحتلال من خلال اتباع نهج متعدد المستويات لتعزيز آليات الحماية والوقاية المجتمعية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي. كما تعمل في السياق ذاته على تعزيز قدرات وقيادة وتأثير النساء والفتيات ، باعتبارهن أحد أهم عوامل التغيير الرئيسية ، وتعريفهن بحقوقهن والأسباب الهيكلية للتمييز ضدهن واضطهادهن ، إضافة إلى تنظيم حملات المناصرة والضغط لتعزيز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وعلى وجه الخصوص مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي بكافة أشكاله.

يذكر ان مؤسسة أكشن إيد- فلسطين هي جزء من فدرالية عالمية تعمل فيما يزيد على 45 دولة حول العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين ووضع حد للفقر، وقد باشرت المؤسسة عملها في فلسطين عام 2007 لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ايمانا في حقه بالتمتع بالحرية والعدالة وحق تقرير المصير، وتنفذ مؤسسة أكشن إيد فلسطين عدة برامج من خلال انخراطها مع المجتمع الفلسطيني والمجموعات الشبابية والنساء.