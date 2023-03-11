الصالحي: نرحب بـ"اتفاق بكين" وهو محفز اضافي لإنهاء سياسة الاعتماد على امريكا







وطن: اعتبر بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الاتفاق السعودي الايراني الذي جرى برعاية صينية ومساندة روسية، هو موضع ترحيب شديد ويمثل مظهر مباشر للتغيرات الجارية في منطقة الشرق الاوسط والعالم، ومحفز اضافي لإنهاء سياسة الاعتماد على امريكا.

وأضاف الصالحي، يقول: ان هذا المؤشر الهام للعلاقات والمتغيرات في السياسة الدولية يتطلب ضرورة صياغة استراتيجية فلسطينية مشتركة مع الصين وروسيا للتعامل هذه التغيرات الهائلة، الأمر الذي يتطلب أولاً مغادرة سياسية الاعتماد والمراهنة على الولايات المتحدة الامريكية الذي قاد الوضع الفلسطيني نخو مزيدٍ من التدهور، خاصة وان مختلف التجارب تؤكد ان الولايات المتحدة هي العائق الاساسي أمام تحرر الشعب الفلسطيني وليست فقط راعياَ منحازاَ لإسرائيل.

وأكد الصالحي ان الاختبار الاولى المباشر لذلك يتطلب التفاهم مع مصر الشقيقة على إلغاء اجتماع شرم الشيخ المقرر في هذا الشهر كتكملة لاجتماع العقبة وإعلان عدم المشاركة الفلسطينية فيه دون تردد، واغلاق الباب نهائياَ أمام هذا المسار، واعادة ترتيب جوهري لمجمل العلاقات الفلسطينية والاقليمية والدولية.