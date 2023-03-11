هل يمكن لـ "الموالاة والمعارضة" الجلوس معاً لإخراج الكل الفلسطيني من أزمة الانقسام

كتب عبد الرحيم الريماوي:

الجيش الاحتلال الاحلالي والمستوطنين يشعلون النيران ويواصلون سياسة التحريض الدموي لقتل الشبان والفتية الفلسطينيين، اعدامات عدوانية بشعة يومية متتالية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، مما يرفع من حالة السخط والغضب الشعبي المتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، في ظل صمت عربي واسلامي ودولي، يكتفي بإصدار بيانات ادانة وشجب خجولة لا ترقي لمستوى المجازر اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. منذ بداية العام الجاري الذي افتتح بشطحات ونطحات ورقصات وزير الامن القومي، ايتمار بن غفير في المسجد الأقصى، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية والوزير في وزارة الحرب الاحتلالية ودعوته لـ"محو بلدة حوارة"، ورفع عدد الشهداء إلى 79 شهيداً، بينهم 14 شهيداً من الأطفال وسيدة، واستمرار عمليات القتل بعد قمة العقبة وقبل قمة شرم الشيخ المتفق على عقدها قبل رمضان. هذه القمم لا تشكل محافل دولية لأنها مقتصرة على اطراف عربية محدودة وفلسطينية وامريكية واحتلالية بعد تنصل الاحتلال من اتفاق أوسلو، خاصة في ظل انشغال الإدارة الامريكية بالعمل على التهدئة والعودة الى إدارة الصراع مع الفلسطينيين ولا تسعى لحله وفق قرارات الشرعية والقانون الدولي.

سياسة الاعدامات التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنين لا تواجه بالتصريحات الصحفية النارية التي لا تحمل مضامين واليات كفاحية ونضالية عملياتيه تكرس وتعمق التعاون المشترك وتذيب الفوارق الايدلوجية والفصائلية بينها وتقديم الدعم للتشكيلات الشبابية التي حملت لواء المقاومة اولا، وثانيا العمل على منع الاحتلال من مواصلة ارتكاب المجازر ضد الشباب والفتية الفلسطينيين المصرين على المضي في طريق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق تقرير المصير، دماء الشهداء يفترض ان تكون برنامج عمل للموالاة والمعارضة وبوصلة فلسطينية ووقودا صنعتها التشكيلات الشبابية من دمائها ولحمها الحي واختارت طريق الشهادة مدعومة بالتفاف شعبي، للمضي على طريق الحرية والعودة والتحرير، ان شلال الدماء المتدفقة التي روت ارض فلسطين ستكون فاتحة بشائر لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية وطريق خلاص الشعب الفلسطيني من الاستعمار والاحتلال الاحلالي. السؤال الذي ينتصب امام "الموالاة والمعارضة" هو: ما هي سيناريوهاتكم وبرامجكم لمواجهة التهديدات الاحتلالية والمستوطنين في شهر رمضان المبارك؟ هل ستتركون التشكيلات الشبابية لوحدها في مواجهة النيران التي يشعلها الجيش الاحتلالي والمستوطنين في المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية؟ هل تملكون رؤية سياسية كفاحية ونضالية وميدانية لمواصلة التشكيلات الشبابية في مسيرتها النضالية؟ كيف ستسقطون مشاريع الضم في الضفة الغربية وتهويد واسرلة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؟ على الكل العمل على تحقيق الوحدة السياسية والميدانية "افقيا وعموديا" صمام امان الانتصار وتحقيق حق تقرير المصير.

ردة الفعل العربية والاسلامية والأميركية والأوروبية والدولية على دعوة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش متبني الرواية التوراتية "فرض الضم والسيادة على الضفة الغربية والقدس لاقامة الدولة التلمودية الكبرى على ارض فلسطين التاريخية، ودعوته لمحو وازالة حوارة عن الوجود، لم ترق إلى حجم الجريمة التي اقتصرت على بيانات الشجب والاستنكار الخجولة. المجتمع العربي والإسلامي والدولي مطالبون بفرض وتطبيق وتنفيذ تسوية سياسية وفق قرارات الشرعية والقانون الدولي، الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق تقرير المصير على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الدول العربية والاسلامية والأميركية والدولية عليها تطبيق وتنفيذ قرارات الشرعية والقانون الدولي والاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني ومغادرة مفاهيم عقد قمم "العقبة وشرم الشيخ" الأمنية. الشعب الفلسطيني يناضل ويكافح من اجل الوصول لحل سياسي للقضية الفلسطينية وفق الرؤية الفلسطينية العربية المنسجمة مع قرارات الشرعية والقانون الدولي.

الواقع الفلسطيني الراهن المستهدف احتلاليا واستيطانيا يدعو الكل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والاكاديمي والثقافي والشعبي و"الموالاة والمعارضة" البدء بحوار وطني شامل شعبي ورسمي والعمل على استعادة الوحدة الوطنية ومغادرة حالة الانقسام، وفق مفهوم شركاء في الميدان شركاء في السياسة. التركيز على المشروع الوطني ومستقبل الشعب الفلسطيني، والعمل على تعزيز وتصليب الإرادة الشعبية لمواجهة سياسة الاعدامات اليومية ومصادرة الأراضي وتبني سياسة ودبلوماسية عاجلة تلعب دورا فاعلا على المستويات العربية والاسلامية والدولية الرسمية والشعبية لتوفير الحاضنة السياسية لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة لتقديم الدعم السياسي والاقتصادي واللوجستي للتشكيلات الشبابية الراهنة "مخلب المقاومة" بالضفة الغربية والقدس المحتلتين المحتضنة شعبيا التي لعبت دورا سياسيا وميدانيا على المستويين الدولي والاقليمي في الوقت الراهن "بكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الاحلالي الاستيطاني.

"الموالاة والمعارضة" عليهم مواجهة المخاطر والتحديات الاحتلالية الاحلالية، فالكل الفلسطيني اليوم مستهدف من الحكومة الاحتلالية المتطرفة التي تعمل ليل نهار على تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفرض سياسة الضم والاستيلاء على المقدسات الإسلامية والمسيحية لـ"الدولة التلمودية" خالية من العرب الفلسطينيين، وأمريكا والاحتلال الاحلالي يمارسون الضغط باتجاه إشعال حرب أهلية في الضفة الغربية والقدس بين "الموالاة والمعارضة" حول انتشار ظاهرة التشكيلات الشبابية الكفاحية النضالية المقاومة.

سؤال موجه لـ"الموالاة والمعارضة" هل يمكنكم الجلوس على طاولة مستديرة "بمشاركة المكونات السياسية المستقلة" بعقل مفتوح وخوض حوارات ونقاشات صريحة لإخراج الكل الفلسطيني من ازمة "الانقسام المقيت"؟ الحكومة الاحتلالية اليمنية المتطرفة تسعي لمواصلة العنف ضد الشعب الفلسطيني بحجة "المحافظة على الاستقرار الأمني" متجاهلة الحلول السياسية للقضية الفلسطينية التي اقرتها الشرعية والقانون الدولي.

الحكومة الاحتلالية بدأت بتنفيذ سياستها عندما "شطح ونطح ورقص رقصات تلمودية وزير الامن القومي، ايتمار بن غفير في باحات المسجد الأقصى" وترك الفلسطينيين وحدهم في "عين العاصفة الاحتلالية الاحلالية وسياستها الرامية لتفريغ العرب الفلسطينيين من فلسطين.

على الموالاة والمعارضة رعاكم الله، عدم انكار المخاطر والتحديات الاحتلالية الاحلالية الاقتلاعية ومواجهة تصريحات وزير المالية الإسرائيليّ المتطرف بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى إبادة الفلسطينيين، ومحو بلدة حوارة وتدمير وشطب القضية الفلسطينية عن الخارطة السياسية والجغرافية والديمغرافية الدولية.